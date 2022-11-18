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14:21, 18 ноября 2022
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Житель Подмосковья убил младшего брата во время застолья

Житель Подмосковья убил младшего брата во время застолья
Фото: Lantyukhov Sergey / Globallookpress.com

39-летний житель Подмосковья убил младшего брата во время застолья, сообщает Главное следственное управление следственного комитета России по Московской области. Мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

«17 ноября 2022 года в ходе совместного распития спиртных напитков между подозреваемым и его братом произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанес родственнику ножевое ранение в область груди. От полученной травмы потерпевший скончался», — говорится в сообщении.

Очевидцем происшествия оказалась родственница мужчин. Она вызвала скорую помощь и полицию. Подозреваемый был задержан, а в ходе допроса он признал свою вину и поделился подробностями случившегося. Следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемого, уточнили в СК.

Ранее житель Подмосковья перерезал горло матери-пенсионерке.

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