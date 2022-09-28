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16:26, 28 сентября 2022
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Школьница выпала из окна многоэтажки в Москве и погибла

Школьница выпала из окна многоэтажки в Москве и погибла
Фото: страница «Кузьминки Москва» во «ВКонтакте»

Из окна многоэтажки на юго-востоке столицы выпала школьница и погибла, сообщили в группе «Кузьминки Москва» сообщества М125 во «ВКонтакте».

«На Волгоградском проспекте, 96к1, выпал ребенок из окна. Девочка скончалась от удара. Приношу свои соболезнования родным и близким», — написал автор поста. Пользователи также выразили сочувствие родителям подростка.

Произошедшее подтверждается фотографиями тела погибшей, врачей и машины скорой помощи.

Ранее сообщалось, что ребенок выпал из окна многоэтажки на юго-востоке Москвы и выжил. В тяжелом состоянии пятилетняя девочка была доставлена в больницу.

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