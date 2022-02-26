В Подмосковье школьницы избили сверстницу и сняли издевательства на видео

По словам отца пострадавшей, на его дочь напали пять девочек. Они подкараулили жертву на улице, избили ее по лицу и начали пинать по голове, когда та упала на землю. Кроме того, агрессоры порвали школьницу куртку, толкали ее и щипали. Издевательства они сняли на видео. Пострадавшую спас прохожий.

После этого нападавшие проследили девочку до дома и пытались попасть в квартиру. Там их застал вернувшийся с работы отец потерпевшей. Выяснилось, что школьницы напали на его дочь, решив таким образом проучить ее за общение с мальчиком, к которому испытывала симпатию одна из виновниц.

Родителей несовершеннолетних агрессоров оштрафовали на 600 рублей.

Ранее в Подмосковье подростки избили школьницу до полусмерти. Ее госпитализировали с многочисленными травмами.