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В Подмосковье школьницы избили сверстницу и сняли издевательства на видео

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В Подмосковье школьницы избили сверстницу и сняли издевательства на видео
Кадр: Telegram-канал «Подмосковье сегодня»

В Электростали 13-летнюю школьницу избили сверстницы. Об инциденте рассказало издание «Подмосковье сегодня».

По словам отца пострадавшей, на его дочь напали пять девочек. Они подкараулили жертву на улице, избили ее по лицу и начали пинать по голове, когда та упала на землю. Кроме того, агрессоры порвали школьницу куртку, толкали ее и щипали. Издевательства они сняли на видео. Пострадавшую спас прохожий.

После этого нападавшие проследили девочку до дома и пытались попасть в квартиру. Там их застал вернувшийся с работы отец потерпевшей. Выяснилось, что школьницы напали на его дочь, решив таким образом проучить ее за общение с мальчиком, к которому испытывала симпатию одна из виновниц.

Родителей несовершеннолетних агрессоров оштрафовали на 600 рублей.

Ранее в Подмосковье подростки избили школьницу до полусмерти. Ее госпитализировали с многочисленными травмами.

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