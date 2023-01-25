Психолог назвала эффективные игры для развития мотивации у школьников

Причины проблем с концентраций внимания в процессе учебы, а также эффективные игры для развития мотивации у школьников в беседе с «Мослентой» назвала педагог-психолог билингвальной начальной школы BKC Newton School Екатерина Сорокина.

«С самого нежного возраста родителям стоит наблюдать за малышом. Смотреть, насколько часто ему требуется переключение, способен ли он определенное время заниматься одним видом деятельности, либо его игры слишком хаотичны. С возрастом время концентрации должно увеличиваться», — пояснила специалист.

По ее словам, для активного и правильного развития у ребенка должно быть время на отдых и расслабление. Поэтому, если чрезмерно увлекаться его ранним обучением, его можно перегрузить.

Ребенок также не может сосредоточиться на учебе из-за отсутствия интереса — здесь важно правильно мотивировать и не давить. Причинами могут быть и нейропсихологические факторы, например, гиперактивность или синдром дефицита внимания? в этом случае нужно обращаться к специалистам, которые помогут решить проблему.

«Прежде всего стоит следить за общим состоянием ребенка. Чтобы развивать уровень сосредоточенности, можно заниматься дополнительно: играть в игры для развития внимания и памяти — "Мемо", "Отыщи лишнее", "Hайди пару", работать с мелкой моторикой с помощью лепки, рисования», — продолжила Сорокина.

Сосредоточение на деятельности крепко взаимосвязано с саморегуляцией, а ее тоже можно развивать. Для этого стоит уделять больше времени разного рода активностям — подвижным играм, динамичной деятельности, посоветовала психолог.

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