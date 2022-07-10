У детской площадки в Подмосковье заметили шкуру барана

Очевидцы заметили лежащую на улицах Подмосковья шкуру барана. Об этом сообщает в Telegram-канале «Топор 18+»

По информации источника, приезжие совершили обряд жертвоприношения недалеко от детской площадки. «Сегодня катались, и остатки этого барашка раскиданы у нас на улице. Это жесть, когда все наблюдают дети. Интересно, могут ли привлечь за это по закону?» — говорится в сообщении одной из местных жительниц.

«Было уже такое несколько лет назад», «Кошмар», «Вчера Курбан-байрам был, но делать так все равно нельзя было. На улице — запрет», «Так у нас запрещено жертвоприношение. Найти и наказать по закону», — прокомментировали юзеры.

В разговоре с РИА Новости заместитель председателя Духовного управления мусульман России (ДУМ России), муфтий Московской области Рушан Аббясов предупреждал, что традиционно заклание проводят на специально оборудованных площадках. Он также указал на недопустимость совершение обряда в не предназначенных для этого местах.

Ранее очевидцы сняли на фото огромную очередь из людей у главной мечети Москвы.