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02:36, 15 февраля 2023
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Москвичу прислали с AliExpress шоколад вместо заказанного телефона

Москвичу прислали с AliExpress шоколад вместо заказанного телефона
Фото: unsplash

Шоколад «Вдохновение» прислали 37-летнему москвичу с маркетплейса AliExpress вместо телефона, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Мужчина заказал смартфон Xiaomi за 24 тысячи рублей и оплатил покупку перед получением.

«Сергей пошел в отделение почты, получил заказ. Но распаковка разочаровала покупателя - вместо смартфона в посылке лежали плитки шоколада. Внутри военный обнаружил 5 шоколадок "Вдохновение"», — пишет канал.

Мужчина обратился в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве.

Ранее москвича обманул мошенник из Камеруна. Злоумышленник передал жертве нарезанную черную бумагу и заявил, что через 40 минут с них исчезнет краска и они превратятся в подлинные купюры.

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