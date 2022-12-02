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15:48, 02 декабря 2022
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Россияне определили самые лучшие для шопинга регионы

Россияне определили самые лучшие для шопинга регионы
Фото: Freestocks / Unsplash

Самые лучшие для шопинга города России определили участники совместного исследования сервисов «Работа.ру» и «СберМегаМаркет», результаты которого имеются в распоряжении «Ленты.ру».

По мнению большинства россиян старше 18 лет, самыми привлекательными регионами для покупок стали Москва и Санкт-Петербург, за них проголосовали 52 и 29 процентов респондентов. Кроме того, участники опроса отметили Московскую и Ленинградскую области. Жители страны считают, что в этих регионах организована лучшая доступность импортных товаров, многообразие вещей и большое количество локальных брендов.

В список лучших для шопинга регионов также вошли Краснодарский край (12 процентов), Приморский край (7 процентов) и Республика Татарстан (6 процентов).

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