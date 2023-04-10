Стало известно о съемках сиквела «Чебурашки»

О съемках сиквела фильма «Чебурашка» сообщил исполнитель одной из главных ролей Сергей Гармаш. Слова актера цитирует ТАСС.

«Неожиданно наш бренд, наш советский мультфильм "Чебурашка", который режиссер Дьяченко и компания Yellow, Black & White решили превратить в полнометражный художественный фильм, побил абсолютно все рекорды проката. Поэтому, конечно, ответ на вопрос, который мог бы возникнуть: будет ли продолжение? Будет», — заявил Гармаш в беседе с журналистами.

Актер уточнил, что создатели картины начали работу над второй частью. Он не раскрыл другие подробности о фильме, в том числе неизвестна планируемая дата премьеры.

Премьера первой части «Чебурашки» в российских кинотеатрах состоялась 1 января 2023 года. Картина стала лидером отечественного проката по количеству кассовых сборов.

Ранее стало известно, что российский режиссер Сарик Андреасян получил права на экранизацию детской книги Эдуарда Успенского «Дядя Федор, пес и кот». По его словам, к съемкам приступят в 2024 году.