МЧС выпустило штормовое предупреждение из-за погоды в Москве

Штормовое предупреждение из-за погоды в Москве выпустило Главное управление МЧС России по столице.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайший час с сохранением до конца суток 14 января местами в Москве ледяной дождь, местами гололед», — говорится в сообщении.

В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями ГУ МЧС России по Москве рекомендует водителям значительно снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров — обгонов, перестроений и опережений, а также парковать свои авто вдали от деревьев.

Находящимся на улице пешеходам в ведомстве посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

Ранее москвичам рассказали о погоде в субботу. Горожан предупредили об облачности и снеге.