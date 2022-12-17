МЧС выпустило штормовое предупреждение из-за погоды в Москве

Штормовое предупреждение из-за погоды в Москве выпустило Главное управление МЧС России по столице.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, ночью 18 декабря по городу Москве ожидается сильный, местами очень сильный снег, метель, усиление северного ветра с порывами до 15 метров в секунду. На дорогах гололедица, снежные заносы», — говорится в сообщении.

Водителям порекомендовали снизить скорость движения на дорогах, избегать внезапных маневров и парковаться вдали от деревьев. Пешеходам посоветовали обходить шаткие уличные конструкции.

Ранее в столичном регионе объявили «желтый» уровень опасности. По сообщению метеорологов, в ближайшие 36 часов в столичном регионе будет идти снег, местами сильный, ожидается метель. Синоптики также призвали местных жителей к осторожности в связи с гололедицей и снежными заносами.