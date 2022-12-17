«Желтый» уровень опасности объявили в Москве и Подмосковье

Об объявленном в Москве и Подмосковье «желтом» уровне погодной опасности предупредил Гидрометцентр России.

По сообщению метеорологов, в ближайшие 36 часов в столичном регионе будет идти снег, местами сильный, ожидается метель. Синоптики также призвали местных жителей к осторожности в связи с гололедицей и снежными заносами.

Ранее о погоде в субботу рассказал жителям Москвы и Подмосковья ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус. В столице ожидаются снегопады и порывистый ветер, отметил он.