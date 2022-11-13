Город
11:37, 13 ноября 2022
1 мин.

Москвичей предупредили о сильном штормовом ветре

Москвичей предупредили о сильном штормовом ветре
Фото: Ivan Shimko / Unsplash

О сильном штормовом ветре в своем Telegram-канале москвичей предупредил метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В столичном регионе действует "желтый" уровень погодной опасности — скорость ветра достигает опасных 20 метров в секунду», — сообщил синоптик.

Температура воздуха в воскресенье, 13 ноября, в течение дня также будет понижаться. В Москве ожидается плюс 6-8 градусов тепла, по области — плюс 4-9 градусов. Атмосферное давление будет расти и составит 749 миллиметров ртутного столба, отметил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Ранее синоптик назвал сроки наступления метеорологической зимы в Москве.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.