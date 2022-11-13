11:37, 13 ноября 2022
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Москвичей предупредили о сильном штормовом ветре
Фото: Ivan Shimko / Unsplash
О сильном штормовом ветре в своем Telegram-канале москвичей предупредил метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В столичном регионе действует "желтый" уровень погодной опасности — скорость ветра достигает опасных 20 метров в секунду», — сообщил синоптик.
Температура воздуха в воскресенье, 13 ноября, в течение дня также будет понижаться. В Москве ожидается плюс 6-8 градусов тепла, по области — плюс 4-9 градусов. Атмосферное давление будет расти и составит 749 миллиметров ртутного столба, отметил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.
Ранее синоптик назвал сроки наступления метеорологической зимы в Москве.