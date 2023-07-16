Россиян предупредили о штрафе за некоторые растения на дачном участке

О штрафе за некоторые растения на дачном участке предупредил россиян адвокат Владимир Постанюк в интервью «Российской газете». Он напомнил, что ответственность за выращивание опасных кустарников предусмотрена федеральными и региональными законами, к примеру, КоАП Москвы и Московской области.

Юрист перечислил опасные растения: борщевик Сосновского, сныть обыкновенная, волчеягодник, кокаиновый куст, конопля и ландыш. Дачников, как правило, не штрафуют за пару кустов на участке, однако за заросли могут привлечь к ответственности, пояснил Постанюк.

«В КоАП Москвы и Московской области есть отдельное наказание конкретно за "непроведение мероприятий по удалению с земельного участка борщевика Сосновского" (до 5 тысяч рублей для физических лиц). В КоАП РФ в статье 10.1 предусмотрен штраф за "нарушение борьбы с растениями-сорняками" (от 300 до 500 рублей для физлиц). За токсичные растения по типу конопли и кокаинового куста может быть и уголовная ответственность — если "наберется" достаточной для статьи вес», — заявил адвокат.

Обнаружив на участке «нехорошие» растения, дачнику следует принять меры. Лучшим вариантом будет вызвать для обработки специальные службы, отметил Постанюк.

Ранее были названы самые опасные растения на даче. Ими оказались лютики.