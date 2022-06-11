Юрист предупредил водителей о «летних» штрафах

Летом водителей чаще штрафуют за превышение скорости и заезд в лес. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Водители также получают штраф в размере трех тысяч рублей за нарушение правил перевозки детей. Обычно в этом случае в машине отсутствует специализированное кресло (для детей от 0 до 7 лет), бустер и/или пристегнутый ремень безопасности (для детей от 7 до 11 лет), рассказал специалист.

Кроме того, нельзя мыть машину в неустановленном месте. Летом водители стремятся экономить, поэтому предпочитают это делать у водоема или на дачном участке. «Это нарушение грозит штрафом до четырех тысяч рублей, использование же химии добавит в доход регионального бюджета еще пять тысяч рублей (даже если мойка происходит на своем участке, но химический раствор с грязью уходят в землю)», — отметил юрист.

Заезжать на автомобиле в лес, к реке, озеру или морю также запрещено, если природная зона является заповедником, заказником, памятником или ботаническим садом. В этом случае водитель может отдать на погашение штрафа от трех до четырех тысяч рублей, а за заезд на берег любого водоема — до четырех с половиной тысяч рублей.

Юрист напомнил, что с 1 июня, если навигационная система входила в комплектацию автомобиля, она должна исправно работать. В машине также должны быть в порядке ремни безопасности. «Ремни безопасности без автоматической затягивающей катушки попали под запрет. Штрафовать будут и за изношенный протектор шин, резину не по сезону и колёса с разными шинами на противоположных осях», — рассказал Соловьев.

Ранее юрист напомнила о штрафах за жарку шашлыка в неположенных местах.