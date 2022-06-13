Адвокат предупредила российских дачников о «летних» штрафах

О том, какие штрафы могут прийти российским дачникам летом, агентству «Прайм» рассказала адвокат Елена Кудерко.

Эксперт напомнила, что за захламление земельных участков предусмотрен первый штраф в размере от одной до трех тысяч рублей, при повторном нарушении будет взыматься уже от двух до пяти тысяч рублей.

За разведение открытого огня можно получить штраф размером от двух до четырех тысяч рублей. При этом допустимо сжигать мусор в яме вдали от построек и деревьев с обязательным устройством противопожарных минерализованных полос или в емкости не более одного кубометра, выполненной из негорючих материалов.

Кроме того, на своем участке запрещены мойка и ремонт любых транспортных средств из-за экологического загрязнения путем прямого попадания в почву нефтепродуктов и веществ. В этом случае предусмотрена ответственность от одной до трех тысяч рублей, при выявлении значительного вреда почве ответственность будет превышать десяти тысяч рублей.

Ранее юрист перечислил запрещенные к самовольной вырубке виды дачных деревьев.