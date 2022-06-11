Юрист перечислил запрещенные к самовольной вырубке виды дачных деревьев

Дуб, вишню и грушу нельзя самовольно, без разрешения вырубать на дачном участке — за это можно получить штраф. Об этом РИА Недвижимости рассказал заместитель председателя Московской коллегии адвокатов «Центрюрсервис» Илья Прокофьев.

Эксперт объяснил, что в ситуации, когда дерево стало разрушаться или имеет угрозу падения, разрешения на его спиливание собственнику участка не требуется. Но если речь идет о ценных породах, то даже в случае потенциальной опасности следует обратиться с заявлением в местную администрацию, чтобы получить разрешение на вырубку, продолжил специалист.

К ценным породам, по его словам, зачастую относят деревья, которые кажутся вполне обычными. Так, в утвержденном списке Минсельхоза оказались такие породы, как дуб, вишня, груша, яблоня и некоторые виды березы.

За самовольную вырубку таких деревьев грозит штраф от трех до четырех тысяч рублей. Если при этом участок граничит с лесом, то собственник, срубивший на нем дерево может получить штраф до 500 тысяч рублей за причинение серьезного ущерба лесному массиву, предупредил юрист.

Прокофьев отметил, что если на соседнем участке имеется опасное дерево, которое не собираются убирать, то нужно обратиться в местную администрацию. Самостоятельное спиливание такого дерева попадает под самоуправство и может грозить штрафом до 80 тысяч рублей.

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