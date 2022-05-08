Москвичам напомнили о штрафах за неправильную жарку шашлыка на даче

О штрафах за неправильную жарку шашлыка жителям столицы напомнили авторы Telegram-канала «Москва — новостная».

На территории столицы штраф за отдых на природе с разведением огня не на специально оборудованных для этого площадках составляет от трех до четырех тысяч рублей, сообщили на канале.

Авторы уточнили, что запрет распространяется не только на общественные места, но также на частные участки. «Желающие пожарить шашлыки должны соблюсти правила оборудования места для приготовления пищи на огне, такие как: размещение мангала не ближе 5 метров от дома и наличие поблизости средств пожаротушения», — написали они, ссылаясь на слова юристов.

Ранее о том, как замариновать шашлык без вреда для фигуры и здоровья, рассказала диетолог, нутрициолог, психолог, автор книги и методики «Ешь. Читай. Худей» Зоя Богданова. Специалист отметила, что некоторые продукты в сочетании с мясом не только улучшают его вкус, но и приносят пользу.