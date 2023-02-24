Раскрыта история происхождения популярной шутки о Большом театре

Историю происхождения популярной шутки о Большом театре раскрыл один из авторов группы «Москва: История Москвы» в социальной сети «ВКонтакте». Он вспомнил, что в прошлом театр не раз страдал от огня.

«Пожары не давали Большому спокойно существовать. Например, только за первые сто лет дом искусства горел три раза. Первый раз это произошло в 1780-х годах, когда театр еще даже не был официально открыт. Второй раз — в 1805 году, третий — в 1853-м», — поделился рассказчик.

В связи с этим и появилась шутка том, что главными в Большом театре после артистов являются пожарные, добавил автор.

Рассказчик не упомянул о московском пожаре 1812 года, из-за которого здание Большого театра также сгорело дотла. После этого театр разместили в доме Апраксина на Знаменке, где было тесно и неудобно, а вместо кресел стояли обтянутые грубым сукном скамейки. Несколько раз за время нахождения театра в этом здании там случались пожары.

Ранее очередь у Большого театра попала на видео. Ажиотаж был связан с продажей билетов на «Щелкунчика» на льготных условиях.