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16:45, 09 марта 2023
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В эфирах телеканалов и радиостанций прозвучал сигнал о воздушной тревоге

«Подъем»: прозвучавший в теле- и радиоэфирах Москвы сигнал о воздушной тревоге был ложным.

В эфирах телеканалов и радиостанций прозвучал сигнал о воздушной тревоге
Фото: Jacob Hodgson / Unsplash

Прозвучавший в теле- и радиоэфирах Москвы сигнал о воздушной тревоге был ложным, сообщает издание «Подъем» со ссылкой на МЧС России.

«В Москве в эфире радиостанций и телеканалов прозвучала ложная информация о воздушной тревоге, заявили в МЧС. В ведомстве утверждают, что это произошло из-за взлома серверов СМИ», — говорится в сообщении.

О фейковом объявлении воздушной тревоги МЧС предупреждало жителей страны и ранее. Ложная тревога прозвучала некоторых регионах страны в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов во вторник, 28 февраля.

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