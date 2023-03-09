В эфирах телеканалов и радиостанций прозвучал сигнал о воздушной тревоге

«В Москве в эфире радиостанций и телеканалов прозвучала ложная информация о воздушной тревоге, заявили в МЧС. В ведомстве утверждают, что это произошло из-за взлома серверов СМИ», — говорится в сообщении.

О фейковом объявлении воздушной тревоги МЧС предупреждало жителей страны и ранее. Ложная тревога прозвучала некоторых регионах страны в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов во вторник, 28 февраля.