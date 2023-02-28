Жителей Москвы и области предупредили о сильном ветре

На территории Москвы и Московской области объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра с порывами до 15 метров в секунду и гололедицы, предупреждает Гидрометцентр России.

«Москва. Ветер, местами порывы до 15 метров в секунду. Период предупреждения с 09:00 до 21:00 среды, 1 марта. Местами на дорогах гололедица. Период предупреждения до 21:00 четверга, 2 марта», — говорится в сообщении.

Во вторник, 28 февраля, ожидается от минус трех до минус одного градуса, небольшой снег. В ночь на среду, 1 марта, похолодает до минус восьми градусов, а днем в среду ожидается до минус четырех градусов с небольшим снегом.

Ранее прогноз погоды на весенние месяцы дал москвичам специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Синоптик заявил, что на ранний приход весны жителям Центральной России рассчитывать не стоит.