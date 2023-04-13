Жителей столичного региона предупредили о сильном ветре

«Желтый уровень» погодной опасности объявили в столичном регионе из-за сильного ветра, сообщает Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, его порывы будут достигать 15 метров в секунду. Предупреждение действует в Москве и Московской области с 10.00 четверга, 13 апреля, до 16.00 пятницы, 14 апреля.

При этом в четверг воздух прогреется до 18 градусов, а уже в пятницу дневная температура опустится до 12 градусов.

Ранее о похолодании до нуля градусов предупредил жителей Москвы и области синоптик Александр Шувалов. По его данным, понижение температуры ожидается ночами с 14 по 16 апреля.