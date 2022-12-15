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10:55, 15 декабря 2022
1 мин.

Жителей Москвы предупредили о сильном ветре

Жителей Москвы предупредили о сильном ветре
Фото: Агентство «Москва»

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и области, Гидрометцентр России предупредил жителей столичного региона о сильном ветре.

«Москва. Ветер. Период предупреждения с 15:00 четверга, 15 декабря, до 09:00 пятницы, 16 декабря», — говорится в сообщении. Его порывы будут составлять до 15 метров в секунду.

Кроме того, в столице до 22:00 декабря действует предупреждение о гололедице. В Московской области предупреждение о сильном ветре с порывами до 15 метров в секунду действует с 14:00 15 декабря до 09:00 16 декабря.

Ранее сообщалось, что в столице был объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.

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