«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и области

В Москве и Московской области объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, передает Гидрометцентр России.

«Москва. Прочие опасности, гололедица. Период предупреждения до 12:00 четверга, 15 декабря», — говорится в сообщении. Аналогичное предупреждение действует и на территории Подмосковья.

Синоптик Евгений Тишковец в своем Telegram-канале рассказал, что сугробы в столице выросли до 16-19 сантиметров — это климатические показатели конца декабря-начала января.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале написал, что в течения среды, 14 декабря, в столице будет облачная погода. Интенсивный снег в первой половине дня начнет ослабевать после 14-15 часов.

«Температура воздуха минус 2-4 градуса, по области минус 1-6. Ветер западный 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 746 миллиметров ртутного столба, что около нормы», — спрогнозировал он.

Ранее в Москве аномальные дожди обновили рекорд по осадкам.