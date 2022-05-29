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Сильный град обрушился на Москву и попал на видео

Сильный град обрушился на Москву и попал на видео
Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»

Сильный град обрушился на территорию Новой Москвы в воскресенье, 29 мая. Видео с места опубликовал Telegram-канал РИА Новости.

Выпавший град оказался мелким, но интенсивным. Осадки оказались размером с крупный горох. При этом плохие погодные условия наблюдались не только в Москве, но и в Подмосковье, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее в Москве был объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Предупреждение из-за грозы будет действовать в Москве до 19 часов, а в Подмосковье — до 21 часа. Кроме того, в столице ожидается сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду и дождь.

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