Сильный град обрушился на Москву и попал на видео

Сильный град обрушился на территорию Новой Москвы в воскресенье, 29 мая. Видео с места опубликовал Telegram-канал РИА Новости.

Выпавший град оказался мелким, но интенсивным. Осадки оказались размером с крупный горох. При этом плохие погодные условия наблюдались не только в Москве, но и в Подмосковье, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее в Москве был объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Предупреждение из-за грозы будет действовать в Москве до 19 часов, а в Подмосковье — до 21 часа. Кроме того, в столице ожидается сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду и дождь.