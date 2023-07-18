14:37, 18 июля 2023
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Начавшийся в Москве сильный ливень с градом попал на видео
Очевидцы записали на видео сильный ливень с градом на юге Москвы.
Кадр: Telegram-канал «Москва онлайн»
На юге Москвы начался сильный ливень с градом. Видео, записанное очевидцем, было опубликовано в Telegram-канале «Москва онлайн».
По имеющейся информации, непогода застала жителей столичного района Бутово около двух часов дня. В ролике запечатлен ливень, сильный ветер, виден мелкий град.
Ранее МЧС предупредило жителей Москвы о ливнях с градом и грозами. Экстренное предупреждение действует в городе до 11 утра 19 июля.