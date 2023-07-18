Начавшийся в Москве сильный ливень с градом попал на видео

По имеющейся информации, непогода застала жителей столичного района Бутово около двух часов дня. В ролике запечатлен ливень, сильный ветер, виден мелкий град.

Ранее МЧС предупредило жителей Москвы о ливнях с градом и грозами. Экстренное предупреждение действует в городе до 11 утра 19 июля.