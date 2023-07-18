Город
14:37, 18 июля 2023
1 мин.

Начавшийся в Москве сильный ливень с градом попал на видео

Очевидцы записали на видео сильный ливень с градом на юге Москвы.

Начавшийся в Москве сильный ливень с градом попал на видео
Кадр: Telegram-канал «Москва онлайн»

На юге Москвы начался сильный ливень с градом. Видео, записанное очевидцем, было опубликовано в Telegram-канале «Москва онлайн».

По имеющейся информации, непогода застала жителей столичного района Бутово около двух часов дня. В ролике запечатлен ливень, сильный ветер, виден мелкий град.

Ранее МЧС предупредило жителей Москвы о ливнях с градом и грозами. Экстренное предупреждение действует в городе до 11 утра 19 июля.