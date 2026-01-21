Силовики пришли в мэрию Сергиева Посада

Утро в администрации Сергиев Посад началось с визита силовиков. В здании мэрии проходят обыски, которые, по данным SHOT, связаны с расследованием дела о возможной крупной взятке.

Как утверждает источник канала, вопросы у правоохранителей возникли к исполняющему обязанности главы городского округа Сергею Тостановскому. Ночью следственные действия прошли в его частном доме, а днем силовики прибыли на рабочее место чиновника.

Официальные подробности пока не раскрываются, однако, по предварительной информации, речь идет о коррупционных эпизодах. В администрации округа ситуацию пока не комментировали.

Отмечается, что имя Тостановского уже звучало в уголовных делах ранее. В 2013 году против него возбуждали дело, связанное с нанесением ущерба охранной зоне древнего городища Радонеж. Тогда, по версии следствия, были нарушены исторический ландшафт и концепция территории памятника.

В настоящее время правоохранительные органы продолжают проверку. О процессуальном статусе чиновника и возможных задержаниях официальной информации пока нет.

Ранее у сотрудницы мэрии Реутова выманили 4,5 миллиона рублей от лица главы города.