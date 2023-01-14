Нарколог назвал до сих пор актуальный симптом новогодней интоксикации алкоголем

О последствиях чрезмерного употребления алкоголя с пролонгированным действием стало известно в ходе разговора врача психиатра-нарколога высшей квалификационной категории, заведующего клиническим филиалом Московского научно-практического центра наркологии Валентина Скрябина с агентством городских новостей «Москва». Медик назвал симптом новогодней интоксикации, который до сих пор может быть актуален.

«После чрезмерного употребления алкоголя ослабление внимания и рассеянность вам гарантированы за счет воздействия спиртного на нейрохимические процессы головного мозга. Более того, в 2019 году в журнале JAMA Psychiatry было опубликовано исследование испанских ученых, показавшее, что алкоголь продолжает вредить мозгу даже после отказа от его употребления», — сообщил специалист.

По его словам, даже после того, как участники эксперимента перестали употреблять спиртное, на протяжении шести недель у них отмечались патологические изменения в мозге, отвечающие за осознанные движения, а также за умение писать и разговаривать.

Ранее главный врач Клиники доктора Исаева, врач-нарколог Даниил Петров назвал способы выйти из новогоднего запоя.