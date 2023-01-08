Нарколог назвал способы выйти из новогоднего запоя

Способы выйти из так называемого новогоднего запоя «Мосленте» назвал главный врач Клиники доктора Исаева, врач-нарколог Даниил Петров. Он назвал опохмеление неверным ходом, потому что облегчение будет кратковременным: пока действует этиловый спирт. Именно привычка опохмеляться и приводит к длительным запоям, человек только попадает в замкнутый круг.

«Новогодние праздники очень расслабляют людей: ответственности становится меньше, а свободного времени больше. Риск того, что на фоне этого расслабления человек начнет злоупотреблять алкоголем и не сможет остановиться резко возрастает. Мы часто встречаемся с тем, что начавшееся в первые дни Нового года употребление перетекает в десятидневный запой, когда ситуация уже критическая», — сообщил специалист.

По словам нарколога, алкоголь вымывает жидкость и различные полезные вещества: калий, магний, хлор. Поэтому необходимо насытить организм этими минералами, причем желательно делать это до начала употребления: например, принять панангин и гептрал.

Кроме того, врач посоветовал пить домашний рассол во время похмелья, который содержит в себе все необходимые минералы и солевые компоненты. Они задержат выведение жидкости из организма и восполнят дефицит минералов.

Снизить симптомы похмелья и быстрее выйти из запоя поможет большое количество минеральной воды, а четверть таблетки аспирина разжижит кровь, улучшит ее реологию и ускорит выведение токсинов.

Петров пояснил, что из-за интоксикации алкоголем страдает сердце, оно пытается прогнать больше крови через печень, начинается тахикардия, возможен подъем артериального давления. Печень в этот момент также работает на пределе своих возможностей, пытаясь вывести токсины, то же самое происходит в легких и почках. Поэтому эксперт советуют не есть в состоянии опьянения жирную и острую пищу, чтобы не нагружать органы еще больше. Пища должна быть легкой — идеально в таком случае подойдет куриный бульон.

«Опохмеление исключено, это наносит еще больший вред организму. Этиловый спирт расщепляется на ацетальдегид, а вновь поступающий этиловый спирт расщепившись только увеличит количество этого ацетальдегида. Это тупиковый путь, так как похмелье заканчивается тогда, тогда ацетальдегид и его продукты распада выходят из организма», — предупредил нарколог.

Он также добавил, что сорбенты при запое помогают уже мало, так как сорбировать в желудочно-кишечном тракте практически нечего — все токсины и яды уже циркулируют в крови.

«Если ничего не помогает в домашних условиях, тогда необходимо обратиться к врачу-наркологу. С помощью капельницы человеку введут достаточное количество витаминов и минералов и выведут из организма все продукты распада. Это гораздо быстрее поможет почувствовать облегчение и выйти из запоя», — резюмировал собеседник издания.

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