Перечислены основные симптомы болезни Паркинсона

Основные симптомы болезни Паркинсона перечислил Минздрав 11 апреля, во Всемирный день борьбы с этим хроническим неврологическим заболеванием.

По данным ведомства, о болезни могут свидетельствовать тремор, нарушение походки, скованность мышц, снижение выразительности мимики, потеря или снижение обоняния, запор, проблемы с пищеварительной и сердечно-сосудистой системами.

В группе риска находятся люди старше 55 лет. При этом мужчины подвержены заболеванию чаще, чем женщины. Чтобы замедлить прогрессирование болезни, Минздрав рекомендует придерживаться здорового образа жизни, правильного питания, соблюдать режим труда и отдыха.

Ранее Мясников перечислил признаки болезни Паркинсона.