Пульмонолог назвала основные симптомы пневмонии

Основные симптомы пневмонии в разговоре с «Известиями» назвала кандидат медицинских наук, врач-пульмонолог консультативно-диагностического центра РДКБ РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Марина Терещенко.

«Наиболее значимыми симптомами являются одышка, кряхтящее/стонущее дыхание, втяжение уступчивых мест грудной клетки и раздувание крыльев носа при дыхании. Ребенок плохо себя чувствует, отказывается от еды, могут отмечаться боли в груди. Развивается дыхательная недостаточность, снижается количество кислорода в крови и во всем организме. При осмотре ребенка врач слышит хрипы в легких, но даже их отсутствие не снимает подозрения на пневмонию — существуют случаи так называемых немых форм», — предупредила врач.

Терещенко добавила, что чаще всего болезни предшествуют симптомы острых респираторных заболеваний — заложенность носа, кашель. При этом сама пневмония протекает с повышением температуры тела более 38 градусов.

Врач также сообщила, что факторами риска развития пневмонии являются хронические заболевания легких, например, бронхиальная астма или муковисцидоз, а также неврологические заболевания, которые нарушают защиту и дренирование секрета из дыхательных путей. Факторами риска являются и иммунодефициты с врожденными пороками, предупредила эксперт.

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