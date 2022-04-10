Москвичи перечислили символы одной из известных площадей столицы

Житель столицы опубликовал в группе «Москва - воспоминания Детства» в социальной сети «ВКонтакте» фотографию Триумфальной площади. Подписчики в комментариях перечислили символы одной из самых известных площадей столицы.

На опубликованном снимке, датированном концом 1960-х годов, запечатлен памятник поэту Владимиру Маяковскому. За монументом видны Садовое кольцо, здание гостиницы «Пекин», а также двухэтажное строение, в котором в те годы размещался театр «Современник», позднее переехавший на Чистопрудный бульвар.

Под постом россияне поделились историями из своей жизни и назвали личные символы этого места. «Памятник открыли в 1958-ом, на этом фото ему только лет десять, а сейчас кажется, что Маяковский стоял тут всегда», «В том "Современнике" пересмотрели с мужем все! Некоторые спектакли даже не по одному разу. Вообще Маяковка — в какой-то степени символ шестидесятников. Кто помнит, как народ приходил сюда не на митинги, а на поэтические вечера...», «А мне мама в "Пекине" покупала пирожные», «На "Пекине" мне всегда часы нравились синие», — перечислили свои ассоциации фолловеры. Один из юзеров отметил, что современный символ Триумфальной площади — качели, на которые в теплое время года порой даже выстраивается очередь.

Ранее россияне обсудили моду 1990-х под фото молодоженов на Красной площади. Многих заинтересовала одежда пары. «Ой! Как мы одевались! И это было модно!» — удивились в комментариях. Кто-то отметил, что пуховики фасона оверсайз, как на фото, благодаря цикличности моды снова обрели популярность.