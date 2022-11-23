Россиян предупредили об опасности «синдрома больного здания»
Об опасности «синдрома больного здания» в разговоре с «Мослентой» россиян предупредила руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская. Речь идет о плесени, которая может провоцировать серьезные заболевания.
Специалист пояснила, что во второй половине XX века под термином «синдром больного здания» стали понимать болезненное состояние, возникающее у человека при нахождении в определенных помещениях. Люди начинали кашлять, у них появлялись признаки, характерные для аллергии, они жаловались на головные боли, сильную усталость.
«Поиску причин загадочного состояния врачи и ученые посвятили не один год. Было замечено, что при нахождении в конкретном здании или помещении симптомы усиливаются, а вне его — ослабевают», — продолжила эксперт. Постепенно стало ясно, что недомогания вызывает плесень, которая часто покрывает стены помещения, в течение длительного времени оставаясь незамеченной.
Плесень — микроскопический грибок, который живет на стенах, потолках, и особенно часто встречается в старых помещениях с высокой влажностью и плохой вентиляцией. Ее не всегда просто заметить, а после обнаружения не всегда удается удалить.
Специалист отметила, что особенно опасны плесневые споры, которые легко разносятся по воздуху малейшим сквозняком. Они могут прорастать на новом месте, а могут попадать в организм человека. Чаще всего человек вдыхает споры, и они оседают в бронхах и легких.
«Самые распространенные симптомы, которые возникают на фоне попадания плесневых спор в организм — кашель, слезотечение, конъюнктивит и другие признаки аллергии, головные боли, постоянная усталость и быстрая утомляемость. Среди более серьезных последствий — астма и пневмония», — предупредила руководитель медицинской сети.
Ранее дерматовенеролог назвала самые опасные для здоровья зоны в квартире.