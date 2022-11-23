Россиян предупредили об опасности «синдрома больного здания»

Об опасности «синдрома больного здания» в разговоре с «Мослентой» россиян предупредила руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская. Речь идет о плесени, которая может провоцировать серьезные заболевания.

Специалист пояснила, что во второй половине XX века под термином «синдром больного здания» стали понимать болезненное состояние, возникающее у человека при нахождении в определенных помещениях. Люди начинали кашлять, у них появлялись признаки, характерные для аллергии, они жаловались на головные боли, сильную усталость.

«Поиску причин загадочного состояния врачи и ученые посвятили не один год. Было замечено, что при нахождении в конкретном здании или помещении симптомы усиливаются, а вне его — ослабевают», — продолжила эксперт. Постепенно стало ясно, что недомогания вызывает плесень, которая часто покрывает стены помещения, в течение длительного времени оставаясь незамеченной.