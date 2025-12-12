Синоптик назвала дату потепления в Москве

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила в беседе с Агентством городских новостей «Москва», что в столицу в среду, 17 декабря, придет потепление.

Она отметила, что смена характера погоды ожидается днем во вторник. Ночь на 16 декабря будет еще морозной, с небольшим снегом, температура воздуха составит от минус трех до минус восьми градусов. К концу дня показатель приблизится к нулевой отметке.

На следующий день погода будет облачной, с небольшими осадками. Температура в Московском регионе сутки продержится на уровне нуля.

«В среду начнется волна повышения температуры, температура будет повышаться вновь до небольших, но все-таки положительных значений», — спрогнозировала синоптик.

Также она предупредила, что вечером в пятницу, 12 декабря, в городе ожидается снег. «Пока что идет дождь. (...) Где-то к 18:00 уже и в Москве снег начнется», — уточнила спикер.

Ранее Позднякова заявила, что жители российской столицы не останутся на Новый год без снега.