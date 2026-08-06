Синоптик назвала сроки окончания жары в Москве

Жара покинет Москву в начале второй декады августа. При этом похолодание прогнозируется во второй половине месяца, такие сроки РИА Новости озвучила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Как подчеркнула синоптик, в начале второй декады августа жара уйдет из столица. Вместе с этим температура в городе вернется к климатической норме.

«Похолодание, я думаю, придет только во второй половине месяца», — отметила Позднякова.

Ранее сообщалось, что в общей сложности осень 2026 года в столичном регионе ожидается близкой к климатической норме. Синоптики подробнее рассказали, что может ждать москвичей в каждом дальнейшем месяце.