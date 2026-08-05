Синоптики рассказали о погоде по каждому месяцу осени в Москве

В общей сложности осень 2026 года в столичном регионе ожидается близкой к климатической норме. Но синоптики, на которых ссылается NEWS.ru, подробнее рассказали, что может ждать москвичей в каждом дальнейшем месяце.

По предварительным расчетам метеосервисов, сентябрь начнется со значений, близких, скорее, к августу. В первую декаду должно быть тепло. Также с 10 по 20 сентября в Москве начнется бабье лето, которое, по прогнозам, окажется более продолжительным, чем обычно. В эти дни ожидается малооблачная погода без осадков.

Холодный атмосферный фронт придет в регион лишь в конце сентября. Тогда же возможны затяжные дожди, которые в теории превысят климатическую норму по осадкам на 15-20 процентов.

В октябре жителей Москвы вновь ждет «относительное тепло». Но со второй декады месяца начнется планомерное похолодание. В середине месяца в российской столице ожидаются обильные осадки, в том числе первый мокрый снег.

При этом самым холодным периодом октября станет последняя пятидневка. По расчетам, с 26 по 31 октября столбики термометра приблизятся к минусу. В начале ноября в Москве будут небольшие заморозки, но возможен и мокрый снег с дождем.

Устойчивое похолодание начнется с середины ноября. Также будут снегопады, постепенно начнет формироваться снежный покров. По предварительным расчетам, в конце месяца его высота может достичь 4 сантиметров. По оценкам синоптиков, ноябрь 2026 года окажется холоднее климатической нормы.

Ранее жителям Москвы рассказали об облаках «хорошей погоды».