Синоптик обозначил сроки похолодания в Москве

Сроки наступления холодной погоды в столице разговоре с «Лентой.ру» спрогнозировал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, осенняя погода наступит в Москве не раньше 7 сентября.

Синоптик рассказал, что сейчас в столичном регионе наблюдается период молодого бабьего лета. Среднесуточная температура выше 15 градусов тепла будет держаться в городе всю первую неделю осени, после чего в столице похолодает, отметил специалист.

Ранее метеоролог Ганьшин пообещал москвичам жару на 1 сентября.