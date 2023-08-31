16:05, 31 августа 2023
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Синоптик обозначил сроки похолодания в Москве
Синоптик Тишковец спрогнозировал похолодание в Москве после 7 сентября.
Фото: «Лента.ру»
Сроки наступления холодной погоды в столице разговоре с «Лентой.ру» спрогнозировал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, осенняя погода наступит в Москве не раньше 7 сентября.
Синоптик рассказал, что сейчас в столичном регионе наблюдается период молодого бабьего лета. Среднесуточная температура выше 15 градусов тепла будет держаться в городе всю первую неделю осени, после чего в столице похолодает, отметил специалист.
Ранее метеоролог Ганьшин пообещал москвичам жару на 1 сентября.