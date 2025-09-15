Синоптик предупредил москвичей о приближающейся настоящей осени

На этой неделе в столичном регионе начнется метеорологическая осень. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, минувшие выходные были последними погожими и теплыми выходными. В четверг, 18 сентября, ученые ожидают приход кратковременных дождей и понижение температуры воздуха. «Будняя часть недели будет постепенной подготовкой к мягкой смене климатических сезонов», — заявил эксперт.

Ранее Тишковец рассказал, что московским автомобилистам стоит задуматься о смене летней резины на зимнюю стыке октября и ноября. Примерно в эти дни в Москве среднесуточная температура воздуха опускается ниже пяти градусов тепла.