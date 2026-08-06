Синоптик предупредила москвичей о самом жарком дне лета в Москве

Пятница, 7 августа, может стать самым жарким днем недели и всего лета в Москве. В этот день температура воздуха ожидается до плюс 31 градуса, рассказала РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«Скорее всего, это будет пятница, потому что, как правило, перед холодным фронтом у нас бывает самый жаркий день. И не исключено, что это будет самый жаркий день за весь летний период», — уточнила она.

По словам Поздняковой, максимальная температура в пятницу может достичь плюс 31 градуса. Так будет побит нынешний максимум лета — плюс 30,7 градуса.

Ранее Татьяна Позднякова рассказала, что жара покинет Москву в начале второй декады августа. При этом похолодание прогнозируется во второй половине месяц.