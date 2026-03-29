Синоптик прокомментировала слухи о снеге в Москве перед Пасхой

Ведущий метеоролог Гидрометцентра РФ Марина Макарова прокомментировала слухи о снеге в российской столице перед Пасхой. Она заявила РИА Новости, что эта информация не подкреплена фактами.

«Насколько я понимаю, Пасха будет через две недели, и так далеко современные технологии прогноза не показывают точную температуру и погоду в том или ином регионе», — пояснила специалист. Таким образом, слухи о снеге в Москве в начале апреля можно рассматривать как догадки, но не как факт, указала Макарова.

Синоптик также обратила внимание на то, что апрель является самым переменчивым месяцем из-за смены климата.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что потепление до плюс 22 градусов ожидается в Москве в первые дни апреля. Так, в среду, 1 апреля, в столице будет облачно, местами прогнозируется небольшой дождь.