Синоптик рассказал о погоде в Москве на выходных

О погоде в Москве на выходные в беседе с РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в субботу и воскресенье в городе ожидаются небольшие осадки.

Синоптик сообщил, что столбики термометров на выходных в столице немного понизятся до 20-22 градусов тепла, однако температур воздуха будет все равно выше климатической нормы.

Кроме того, в субботу в Москве ожидается небольшой дождь, в воскресенье вероятность его возникновения снизится, добавил специалист.

Ранее «желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за грозы.