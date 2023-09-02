12:33, 02 сентября 2023
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Синоптик рассказал о погоде в Москве на выходных
Синоптик Вильфанд рассказал о небольших осадках в Москве на выходных.
Фото: Anton Savinov / Unsplash
О погоде в Москве на выходные в беседе с РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в субботу и воскресенье в городе ожидаются небольшие осадки.
Синоптик сообщил, что столбики термометров на выходных в столице немного понизятся до 20-22 градусов тепла, однако температур воздуха будет все равно выше климатической нормы.
Кроме того, в субботу в Москве ожидается небольшой дождь, в воскресенье вероятность его возникновения снизится, добавил специалист.
Ранее «желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за грозы.