«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве

«Желтый» уровень погодной опасности ввели в Москве и Подмосковье. Предупреждение появилось на сайте Гидрометцентра России.

По данным метеослужбы, 2 сентября в Москве 15:00 до 21:00 ожидается гроза. Аналогичное предупреждение с 10:00 до 21:00 действует и на территории Московской области, кроме того с 9:00 до 21:00 местами там ожидается сильный дождь.

По информации синоптиков, в субботу в столичном регионе прогнозируется до 20-22 градусов тепла.

Ранее метеоролог Тишковец обозначил сроки похолодания в Москве.