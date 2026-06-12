Синоптик рассказала о небольшом погодном подарке Москве на День России

В Москве 12 июня сохранится жаркая погода. Об этом РИА Новости рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Воздух прогреется до плюс 31 градуса, есть вероятность установления нового суточного температурного рекорда тепла. При этом местами может собраться небольшой кратковременный дождь, также есть вероятность грозы.

Ранее сообщалось, что на территории Москвы до вечера 13 июня продлен оранжевый уровень погодной опасности из-за сильной жары. Спад зноя в столичном регионе ожидается в воскресенье, 14 июня.