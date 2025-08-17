Синоптик сообщил о завершении летнего тепла в Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что летнее тепло в Москве подходит к финалу. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, в воскресенье, 17 августа, синоптик прогнозирует кратковременные дожди, а температура ночью опустится до плюс 14-16 градусов, днем она составит от плюс 18-20 градусов.

Ранее Леус сообщил, что вторая декада августа в Москве будет прохладнее первой. По прогнозам, вторая декада месяца закончится также с небольшой температурной аномалией, величиной около полградуса, но на этот раз отрицательной.