Синоптик сообщил о завершении периода тропических дождей в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что период небывалых тропических дождей в Москве закончился. Об этом пишет РИА Новости.

По словам синоптика, атмосферное давление существенно повысится и в столице не будет условий для формирования облачности, которая всегда сопутствует циклонической циркуляции.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова также сообщила, что солнечная и сухая погода будет держаться в Москве все выходные.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал об изменении ночей в Москве. Синоптик пояснил, что они перестали быть южными и душными.