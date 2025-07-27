Опубликовано 27 июля 2025, 05:271 мин.
Синоптик сообщил о завершении периода тропических дождей в Москве
Синоптик Вильфанд: Период тропических дождей в Москве закончился.
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что период небывалых тропических дождей в Москве закончился. Об этом пишет РИА Новости.
По словам синоптика, атмосферное давление существенно повысится и в столице не будет условий для формирования облачности, которая всегда сопутствует циклонической циркуляции.
Ранее синоптик Татьяна Позднякова также сообщила, что солнечная и сухая погода будет держаться в Москве все выходные.
До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал об изменении ночей в Москве. Синоптик пояснил, что они перестали быть южными и душными.