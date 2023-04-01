Синоптик назвал москвичам дату смены зимней резины

Дату смены зимней резины на летнюю назвал москвичам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В интервью РИА Новости он призвал жителей столицы делать это не раньше 10 апреля.

«На юге России после 5-го числа уже можно переобуваться, в Москве — до 10 апреля нецелесообразно», — рассказал метеоролог.

По словам метеоролога, менять зимнюю резину на летнюю желательно, когда температура воздуха на улице в течение пяти дней не опускается ниже пяти градусов тепла.

По прогнозам Гидрометцентра, в воскресенье, 2 апреля, в городе будет до 10-12 градусов тепла, также ожидаются осадки.

В начале недели столбики термометра поднимутся до 11-13 градусов тепла, во вторник до 6-11, вероятность выпадения осадков сохранится, отмечают специалисты.

Ранее была раскрыта марка самого популярного авто стоимостью до миллиона рублей в Москве.