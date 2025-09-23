Синоптик заявил об окончании солнечных дней в Москве

Для москвичей понедельник, 22 сентября, стал последним солнечным днем. Об этом заявил «Газете.ру» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Ночные температуры опустятся, может быть даже до заморозков дело дойдет. Эта прохладная погода сохранится до конца сентября», — сказал Шувалов.

23 сентября ожидается похолодание с температурой в пределах 14-16 градусов тепла. В середине дня прогнозируется небольшой кратковременный дождь, а направление ветра сменится с юго-западного на северо-западное. В среду, 24 сентября, температура воздуха снизится до 10-12 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что осадки ожидаются 27-28 сентября. Со среды, 24 сентября, начнется метеорологическая осень, поскольку в сумерках температура понизится до плюс 6-9 градусов, а днем до плюс 10-13.