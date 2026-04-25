Синоптики пообещали заморозки в Москве

Жителям российской столицы пообещали ночные заморозки. Подробности в беседе с журналистами РИА Новости раскрыла главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Впрочем, как объяснила специалист, погода в мегаполисе в субботу будет лучше, чем в пятницу. Ожидается небольшой рост атмосферного давления.

«Погода ожидается облачная, без осадков. Ночь будет прохладной в Москве - в столице ожидается плюс 1 - плюс 3 градуса, местами температура может опуститься до минус 1 градуса», - добавила Позднякова. Она уточнила, что в Подмосковье ночью температура может понизиться до минус 2 градусов. В субботу вероятность осадков остается большой.

Если говорить о метеоситуации днем в субботу, то в Москве потеплеет до плюс 7-9 градусов, по области - плюс 5-10 градусов. Помимо этого, по столице пройдет северный ветер, но в субботу он будет менее сильным, нежели в пятницу.

«В воскресенье температура воздуха в дневные часы ожидается плюс 9 - плюс 11 градусов, вероятны кратковременные дожди», - заявила метеоролог.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что в начале мая в Москве будет до 11 градусов тепла.