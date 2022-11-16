Синоптики предупредили о метели в Московском регионе

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области с вечера четверга, 17 ноября, предупреждает Гидрометцентр России.

«Местами метель, заносы на дорогах, гололедица. Сильный снег, обледенение. Период предупреждения с 21 часа 17 ноября до 09 часов 19 ноября», — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, в пятницу, 18 ноября, порывы северо-восточного ветра будут достигать 17 метров в секунду. Все эти дни в московском регионе ожидается минусовая температура.

Ранее о наступлении «январских морозов» в ноябре предупредил москвичей научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.