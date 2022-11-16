Город
16:42, 16 ноября 2022
1 мин.

Синоптики предупредили о метели в Московском регионе

Синоптики предупредили о метели в Московском регионе
Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области с вечера четверга, 17 ноября, предупреждает Гидрометцентр России.

«Местами метель, заносы на дорогах, гололедица. Сильный снег, обледенение. Период предупреждения с 21 часа 17 ноября до 09 часов 19 ноября», — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, в пятницу, 18 ноября, порывы северо-восточного ветра будут достигать 17 метров в секунду. Все эти дни в московском регионе ожидается минусовая температура.

Ранее о наступлении «январских морозов» в ноябре предупредил москвичей научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.