Синоптики спрогнозировали рецидив зимы в Москве

К четвергу, 23 апреля, в Москву снова нагрянет зимняя погода. Об этом рассказали синоптики в рамках совместного проекта информационной службы «Вести» и Центра погоды Фобос.

По словам специалистов, в ближайшее время новая волна арктического вторжения будет пробиваться на Русскую равнину. Самые интенсивные осадки ожидаются в западных регионах. В этих местах за сутки выпадет до трети месячного объема влаги.

В Москве 23 апреля под аккомпанемент дождей дневная температура понизится с +13 до +6 градусов. К вечеру осадки станут переходить в снег, и начнет формироваться временный снежный покров. При этом в пятницу-субботу его слой может достичь уже 2-4 сантиметров. Восток Европейской России, напротив, новый рецидив зимы обойдет стороной.

Ранее сообщалось, что о погоде на майские праздники рассказал москвичам синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. Согласно предварительным данным, в столице в начале мая температура воздуха составит от +9 до +11 градусов. При этом в Московской области ожидается от +7 до +12 градусов.