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15:54, 14 февраля 2023
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Синоптик предупредил о скачках атмосферного давления

Синоптик предупредил о скачках атмосферного давления
Фото: Софья Сандурская / Агентство «Москва»

В Центральной России ожидаются скачки атмосферного давления, предупредил на радиостанции «Комсомольская правда» ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Вечером в воскресенье давление было выше нормы, поднималось до 752 миллиметров ртутного столба. Сегодня к вечеру за сутки оно упадет на 13–14 единиц, давление будет уже ниже нормы, 739 миллиметров ртутного столба», — сообщил специалист.

По словам Леуса, далее атмосферное давление начнет снова расти. К четвергу, 16 февраля, оно поднимется до 755 миллиметров ртутного столба. К выходным это значение снова упадет до 738-739 единиц.

Ранее москвичам дали прогноз погоды на весну. Специалист «Фобоса» Евгений Тишковец заявил, что на ранний приход нового сезона жителям Центральной России рассчитывать не стоит.

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